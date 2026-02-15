Frosolone, allarme del Comune sul Decreto Sicurezza: a rischio le aziende di forbici e coltelli

FROSOLONE. Il Comune di Frosolone esprime forte preoccupazione per le possibili conseguenze del nuovo Decreto Sicurezza sulle aziende locali che operano nel settore della produzione di forbici e coltelli. A farsi portavoce della preoccupazione è il sindaco, Pasquale Rocco De Lisio, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, sottolineando il ruolo storico del territorio come punto di riferimento nazionale per questa filiera produttiva.

“Le imprese locali – evidenzia il primo cittadino – già messe a dura prova dalle dinamiche dei mercati internazionali e dall’aumento dei costi di produzione, rischiano oggi di subire ulteriori penalizzazioni qualora le disposizioni previste non vengano attentamente riviste alla luce delle specificità del settore. In diverse realtà italiane storicamente legate alla lavorazione delle lame si è già avviato un confronto istituzionale per chiedere modifiche e correttivi al provvedimento. Anche a Frosolone è in corso una mobilitazione condivisa con tutte le aziende del territorio, al fine di rappresentare in maniera chiara e unitaria le criticità che il decreto potrebbe generare, soprattutto in assenza di una revisione equilibrata”.

Per questo l’Amministrazione comunale ribadisce il pieno sostegno agli obiettivi di sicurezza perseguiti dal Governo, ma ritiene necessario distinguere con attenzione tra l’uso illecito di strumenti e la produzione artigianale e industriale di qualità, destinata a impieghi legittimi e professionali. “Un approccio non calibrato – evidenzia ancora il primo cittadino – rischierebbe di colpire indiscriminatamente imprese sane, con conseguenze occupazionali ed economiche rilevanti per l’intero territorio”. Per queste ragioni, il Comune di Frosolone si attiverà formalmente attraverso la rappresentanza parlamentare del Molise “affinché la questione venga portata all’attenzione delle sedi competenti e si possa aprire un confronto costruttivo volto a individuare soluzioni condivise.

Frosolone, in sinergia con gli altri centri produttivi italiani del comparto forbici e coltelli, intende agire in maniera compatta e responsabile per tutelare un settore strategico e salvaguardare il lavoro di tante famiglie che, da generazioni, contribuiscono con professionalità e passione allo sviluppo del nostro Paese.

L'Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo un dialogo costante con le imprese e con le istituzioni regionali e nazionali"