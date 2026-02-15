Ad Agnone incontro pubblico “Giusto Dire No – Il Referendum sulla Giustizia: Parliamone Insieme”, promosso dal Comitato – Distretto di Campobasso

AGNONE – Un appuntamento di grande rilievo civile e giuridico si terrà nel cuore dell'Alto Molise per approfondire i temi legati ai prossimi quesiti referendari. Il Comitato Distretto di Campobasso “Giusto Dire NO” ha organizzato un dibattito pubblico intitolato "Il Referendum sulla Giustizia: Parliamone Insieme".

Esperti a confronto a Palazzo San Francesco

L’incontro si terrà il prossimo 5 marzo alle ore 17:30 presso la Sala conferenze di Palazzo San Francesco ad Agnone. L'obiettivo dell'evento è offrire alla cittadinanza una panoramica tecnica e critica sulle riforme proposte, analizzando i motivi che spingono il comitato a sostenere la posizione del "NO".

Un parterre di relatori d'eccezione

Per illustrare la complessità della materia e le possibili ricadute sul sistema giudiziario italiano, interverranno autorevoli esponenti del mondo accademico, forense e della magistratura:

Prof. Giovanni Carmellino: Docente Universitario.

Avv. Ugo D’Onofrio: Avvocato Cassazionista.

Dr. Giovanni Fiorilli: Magistrato e Presidente dell'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) Molise.

Prof. Vincenzo Musacchio: Esperto Antimafia.

Avv. Claudio Neri: Avvocato Cassazionista.

Partecipazione e Dibattito

L'evento non sarà solo una lezione frontale, ma un momento di democrazia partecipata. L'ingresso è aperto al pubblico e, al termine degli interventi dei relatori, è previsto uno spazio dedicato al dibattito, dove i cittadini potranno porre domande e chiarire dubbi su un tema che riguarda i diritti fondamentali e il funzionamento delle istituzioni.