Sanità, Primiani (M5S): “Accesso agli atti negato, muro della struttura commissariale sui conti Gsa e ASREM”







La struttura commissariale ignora sistematicamente le richieste di accesso agli atti, alimentando zone d'ombra che lasciano i cittadini all'oscuro delle dinamiche finanziarie cruciali, come sulla situazione dei conti della Gestione sanitaria accentrata e gli interessi passivi dell'Asrem. Per rompere questo muro di silenzio, ho protocollato nei giorni scorsi un'istanza di riesame presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A ottobre 2025, come consigliere regionale, ho chiesto formalmente ai commissari e ai vertici dell'Azienda sanitaria documenti precisi: giacenze medie sui conti correnti Gsa del 2024, estratti conto correlati, interessi passivi pagati dall'Asrem nello stesso anno. L'obiettivo era verificare le criticità finanziarie emerse durante le audizioni in IV Commissione consiliare, nel ruolo che gli stessi molisani mi hanno concesso anche per il controllo sulla sanità pubblica molisana.

L'Asrem ha risposto parzialmente, ma la struttura commissariale ha ignorato sia la richiesta iniziale sia il successivo sollecito, configurando un diniego illegittimo ai sensi della legge 241/1990. Un fatto a dir poco spiacevole già accaduto in passato, che va contro il diritto incondizionato di accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali, a garanzia di trasparenza e rappresentanza delle istanze dei cittadini nelle istituzioni.

È evidente, ancora una volta, la costante difficoltà di interlocuzione con la struttura commissariale: un "muro" che genera opacità sulla gestione dei disavanzi sanitari, impedendo ai molisani di sapere come vengono spesi i fondi pubblici. Questo non è un intoppo burocratico, ma un ostacolo alla democrazia che soffoca il controllo degli organi politici e la tutela degli interessi collettivi, nonostante sia stata votata in Aula un'indagine conoscitiva sull'operato e sul bilancio della Gsa.

Per questo, sarà anche stavolta la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fare piena luce su quello che sta accadendo.