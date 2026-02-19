Controlli antidroga nel centro di Campobasso: sequestrati 10 grammi di hashish, tre segnalati

Nel pomeriggio di ieri 18 febbraio, nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalla Polizia di Stato di Campobasso, è stato effettuato un controllo straordinario in alcune zone del centro cittadino del capoluogo da parte dei poliziotti della Squadra Mobile, coadiuvati da personale del Comando di Polizia Locale di Campobasso.

Sono stati sottoposte a controllo numerose persone, tra cui vari cittadini stranieri, e per alcuni si è reso necessario procedere ad ulteriori accertamenti presso gli uffici della Questura.

All'esito dell'attività, sono stati sequestrati complessivamente circa 10 grammi di hashish e segnalate alla Prefettura tre persone, un italiano e due stranieri, poiché trovati in possesso di un quantitativo di droga per uso personale.

I controlli, in sinergia tra Questura e Polizia Locale, proseguiranno anche nelle prossime settimane e mirano a verificare la presenza su strada di assuntori e di spacciatori di sostanze stupefacenti ma anche a verificare l'illegittimo possesso di armi o oggetti pericolosi.