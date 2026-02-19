Roma si candida ad ospitare la sede dell'Agenzia Ue delle Dogane all'Eur. Patriciello: “Roma sede ideale, sarebbe un grande orgoglio per l’Italia”

ROMA - 19 FEBBARIO 2026 – “ Sinceramente non c’è sede migliore di Roma per ospitare la sede dell’Autorità doganale dell’Unione europea. L’Italia è infatti uno dei paesi fondatori dell’Unione europea e ha dato forte impulso alla nascita e allo sviluppo dell’unione doganale. Bene ha fatto quindi il Governo italiano a supportare la candidatura della nostra capitale: sarebbe un grande orgoglio ospitare un’agenzia che è fondamentale per il buon funzionamento dell’Unione”.

le parole di Aldo Patriciello, parlamentare europeo della Lega, a margine dell’evento di lancio della candidatura di Roma per ospitare la sede dell’Autorità delle Dogane dell’Unione europea (Euca). La proposta è stata ufficializzata a Roma alla Nuvola di Fuksas, alla presenza – oltre che della delegazione europea di cui fa parte l’eurodeputato molisano – del ministro dell’economia Giorgetti, del sindaco Gualtieri, del Presidente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse e del Comandante della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro.

“Io credo – ha spiegato Patriciello al termine dell’evento - che questa sia una straordinaria opportunità strategica per l’Italia: ospitare questa Autorità significherebbe rafforzare il ruolo del nostro Paese nel cuore delle politiche europee su commercio, sicurezza delle filiere, lotta alle frodi e tutela del mercato interno. Un riconoscimento della competenza, dell’affidabilità e della centralità dell’Italia nel sistema europeo. A tale proposito – ha concluso l’europarlamentare della Lega – mi preme sottolineare quanto il Ministro Giorgetti stia svolgendo un lavoro determinante per accreditare l’Italia come protagonista nelle grandi scelte europee. Con visione, concretezza e autorevolezza, Giorgetti sta costruendo le condizioni perché Roma possa diventare un hub europeo della governance doganale, con ricadute positive in termini di investimenti, occupazione qualificata e prestigio internazionale. Sostenere questa candidatura significa sostenere l’Italia che conta, l’Italia che guida, l’Italia che non subisce ma propone e realizza”.