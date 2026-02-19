Forte vento provoca disagi in regione: pino cade sulla tangenziale e altri danni segnalati

Il forte vento che sta interessando la regione ha reso necessari diversi interventi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

Le squadre hanno rimosso alberi caduti ed elementi pericolanti dalla strada. A Bojano, in via Croce, una guaina del tetto si Ã¨ staccata e ha invaso la strada, mentre a Campochiaro una sbarra del passaggio a livello Ã¨ caduta sulla carreggiata. A Campobasso, in contrada Selvapiana, un grosso pino Ã¨ caduto sulla tangenziale; per la rimozione Ã¨ intervenuta unâ€™autogru.

Gli interventi hanno permesso di ripristinare la viabilitÃ e mettere in sicurezza le aree interessate, riducendo i rischi per automobilisti e residenti.



