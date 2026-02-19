Amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Tra i Comuni piÃ¹ grandi Agnone e Bojano

l ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrÃ luogo il 7 e l'8 giugno.

Sono 19 i Comuni del Molise chiamati al voto il 24 e 25 maggio 2026. Le date delle

elezioni amministrative, che interesseranno complessivamente 626 enti locali in tutta Italia, sono state fissate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

In provincia di Campobasso andranno alle urne undici centri: Bojano, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano del Sannio. Otto i Comuni coinvolti in provincia di Isernia: Agnone, Conca Casale,

Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco e Sesto Campano.