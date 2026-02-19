SILP CGIL-Potenziamento dei reparti della Polizia Stradale annunciato, ma il Molise resta escluso: la sezione di Campobasso al collasso

Il tanto enunciato potenziamento dei reparti della polizia stradale, ormai ridotti al collasso, evidentemente non riguarda il Molise e soprattutto la provincia di Campobasso. Infatti, per la specialità della polizia stradale è stato previsto 1 ispettore e 1 agente, contrariamente ai tanto annunciati rinforzi: chiacchiere al vento.

Oltre al danno la beffa: nonostante la previsione di un solo ispettore, da notizie ricevute sembrerebbe che non verrà nemmeno questo assegnato alla Sezione, ma andrà trasferito alla Procura della Repubblica di Larino. Se così fosse, sarebbe un’enorme presa in giro e una mancanza di rispetto nei confronti della polizia stradale, non tanto per il collega che giustamente è libero di chiedere di essere trasferito nel posto che più gli aggrada, ma per il sotterfugio utile a continuare a non occuparsi della polizia stradale.

Attualmente la forza effettiva della Sezione è pari a 27 poliziotti (19 del ruolo agenti e sovrintendenti, 4 ispettori e 1 sostituto commissario). Di questi, 3 risultano assenti da lunga data e 3 prossimi alla pensione nei prossimi due anni. Bisogna anche ricordare che solo nello scorso anno dalla Sezione di Campobasso sono andati in pensione ben 4 colleghi, a fronte di uno solo arrivato.

Immobilismo totale, anche in considerazione del fatto che i servizi assegnati a questo ufficio non sono diminuiti, anzi: tra CMR, servizio alcool e droga, controllo esercizi pubblici, servizio domenicale a Campitello Matese e a Roccaraso, aggregazioni varie (Napoli per “Terra dei Fuochi” e Olimpiadi invernali), non vi è un attimo di tregua.

I colleghi della specialità non possono più sostenere un carico di lavoro tale e soprattutto non meritano di essere presi in giro da un’amministrazione che si dimentica sempre del Molise. È il caso di dire: “Il Molise non esiste”.

Questa O.S. non tollererà ulteriormente tale indifferenza, anche in considerazione del fatto che questa città è già stata interessata dalla chiusura di un presidio di polizia come la Polfer. Siamo pronti a intervenire nelle sedi opportune e a scendere in piazza per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della polizia stradale di Campobasso.

Segretario Generale Provinciale

Vincenzo Bergantino