Maltempo nell’Alto Molise: vento fortissimo provoca danni e interventi straordinari dei Vigili del Fuoco

Un intenso maltempo ha colpito nelle ultime ore l’Alto Molise, causando numerosi disagi e richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco in diverse situazioni di emergenza. Raffiche di vento forti hanno divelto persiane, scoperchiato pensiline di fermate autobus e abbattuto alberi lungo le strade provinciali.

A Vastogirardi e nei comuni circostanti, i Vigili del Fuoco hanno operato sotto la pioggia battente per rimuovere ostacoli e garantire la sicurezza della viabilità. La vegetazione caduta ha reso necessaria l’interruzione temporanea di alcune arterie, con interventi tempestivi per ripristinare la circolazione.

Al momento, secondo le prime segnalazioni, il vento sembra leggermente diminuire, ma la Protezione Civile invita comunque alla massima prudenza, soprattutto nelle zone colpite da alberi caduti e danni a strutture leggere.

I Vigili del Fuoco continueranno a monitorare la situazione, intervenendo prontamente dove necessario per prevenire ulteriori pericoli.