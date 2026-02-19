Sanità, ASReM smentisce il presunto “caso Termoli”: nessun trasferimento urgente fuori regione e lavori record alla Pediatria del Cardarelli

Con una nota ferma, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) interviene per fare chiarezza sulla situazione del bambino ricoverato in osservazione all'ospedale "San Timoteo" di Termoli, smentendo categoricamente le voci di un imminente trasferimento d'urgenza verso le strutture del vicino Abruzzo. Secondo quanto precisato dall’Azienda, non esiste alcun rischio di "spostamento" forzato. Il piccolo paziente, nell’ambito di un normale protocollo di dimissioni protette, effettuerà nelle prossime settimane una consulenza presso uno specialista a Chieti.

Si tratta di una procedura standard volta a garantire al bambino l'accesso a una figura professionale altamente specifica. Terminata la consulenza, il paziente continuerà a essere seguito regolarmente in regime ambulatoriale presso le strutture regionali. L'ASReM ha colto l'occasione per invitare a non generare allarmismo ingiustificato. "È fondamentale basarsi sui fatti per non minare la fiducia dei cittadini nel servizio sanitario regionale – filtra dagli ambienti dell'Azienda – soprattutto quando si parla di pazienti fragili come i bambini." Intanto, arrivano delle buone notizie.

I lavori che hanno interessato il reparto di pediatria del P.O. Cardarelli di Campobasso sono stati ufficialmente consegnati questa sera. Grazie a quello che è stato definito un "impegno immane" da parte di tecnici e attori coinvolti, i tempi di intervento sono ‘record’, permettendo di ripristinare gli spazi in tempi brevissimi. Da domani mattina, dunque, il reparto tornerà alla piena normalità, ponendo fine ai disagi temporanei e garantendo nuovamente la completa operatività della struttura per tutte le famiglie del territorio.