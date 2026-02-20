Il Comandante Provinciale, Colonnello Di Santo, consegna i distintivi di grado al neo Capitano Di Pierno. Dietro l’uniforme e il rigore del dovere, batte sempre un cuore fatto di legami e tradizioni. A Corso Mazzini, nella frenesia del quotidiano impegno che vede i Carabinieri protagonisti nel presidio del territorio, oggi la Caserma “Testa” si è trasformata in un luogo di profonda emozione. Tra un intervento operativo e l’altro, i militari sono riusciti a ritagliare due distinti momenti che racchiudono l’essenza stessa dell’Istituzione: la cerimonia di consegna dei gradi ad un ufficiale neo promosso ed un compleanno.

Il primo, non è stato solo un atto formale, ma il giusto tributo al merito, al sacrificio e alla professionalità di chi ha saputo servire la comunità con abnegazione. Il secondo, il compleanno festeggiato tra commilitoni, ha ricordato a tutti che caserma non significa solo uffici, ma una casa. Questi istanti confermano una verità antica quanto la Benemerita: l’Arma non è solo un corpo militare, è una grande famiglia. Qui, il successo del singolo è l’orgoglio di tutti e il passare degli anni è un patrimonio di esperienza da condividere. Perché, come si suole dire, si è Carabinieri “per sempre”, uniti da un legame che va oltre il servizio, cementato nel rispetto e nell'affetto reciproco. Stretti attorno all’alto ufficiale, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Luigi Di Santo, nel consegnare personalmente i distintivi di grado, ha voluto sottolineare come ogni avanzamento nella carriera rappresenti una tappa fondamentale nel percorso umano e professionale di ciascun militare.

Il Colonnello Di Santo ha così rivolto parole di profondo apprezzamento e gratitudine per l’impegno, la dedizione e l’elevato senso del dovere dimostrati dal neo Capitano Leonardo Di Pierno, nell’assolvimento del prestigioso ed impegnativo incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli, ricordando come il condividere questo momento solenne insieme ai colleghi rappresenti pienamente il valore dell’Arma dei Carabinieri, quale Istituzione che si stringe sui suoi appartenenti proprio come una famiglia. Ha quindi augurato a ciascuno dei presenti di proseguire con la stessa passione e determinazione il proprio percorso, verso traguardi sempre più significativi.

Infine profonda riconoscenza e sentito affetto, il Colonnello Luigi Di Santo l’ha espresso nei riguardi del Luogotenente Carica Speciale Faustino Santaniello, sottolineando come la festa non fosse solo per il suo compleanno, bensì perché colonna portante del Comando Provinciale tutto. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, ha elogiato il Luogotenente Carica Speciale Santaniello, per la sua dedizione, il suo spirito di sacrificio e la sua incondizionata lealtà, dimostrando più volte cosa significa veramente essere Carabiniere, ringraziandolo ancora per come ha servito lo Stato.