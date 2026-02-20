Bentornata Gardensia 2026: il 7 e 8 marzo in Molise la campagna di AISM per la ricerca sulla sclerosi multipla

Anche questâ€™anno, nel primo weekend di marzo, il Molise aderirÃ a Bentornata Gardensia, giunta alla sua 21Âª edizione. Lâ€™iniziativa nazionale, promossa da AISM â€“ Associazione Italiana Sclerosi Multipla â€“ e dalla Fondazione FISM, sostiene la ricerca sulla sclerosi multipla e offre supporto concreto alle persone colpite dalla malattia. Lâ€™attrice Chiara Francini Ã¨ la testimonial della campagna nazionale.

La sclerosi multipla Ã¨ una malattia cronica del sistema nervoso centrale che colpisce principalmente giovani tra i 20 e i 40 anni e interessa le donne in misura doppia rispetto agli uomini. In Italia oltre 140 mila persone convivono con la malattia, di cui piÃ¹ di 850 in Molise. Nonostante le importanti scoperte scientifiche, le cause rimangono sconosciute e non esiste ancora una cura definitiva. Negli ultimi dieci anni, AISM e FISM hanno investito oltre 80 milioni di euro in progetti di ricerca, ma oggi solo uno studio su sei riceve i fondi necessari.

Sabato 7 e domenica 8 marzo, i volontari saranno presenti in numerosi centri molisani, tra cui Campobasso, Bojano, Isernia, Roccavivara, Termoli, Trivento, Colletorto, Santa Croce di Magliano, Limosano, Santâ€™Angelo Limosano, San Biase e Frosolone. Con una donazione minima di 15 euro, sarÃ possibile ricevere una gardenia o unâ€™ortensia a scelta. Il ricavato servirÃ a finanziare la ricerca scientifica e i servizi di supporto alle persone con sclerosi multipla sul territorio.

Â«In Molise parliamo di oltre 850 persone e delle loro famiglie â€“ spiega Gino Donatelli, referente regionale AISM Molise â€“. Ãˆ un gesto concreto di solidarietÃ a sostegno della ricerca. La comunitÃ puÃ² davvero fare la differenzaÂ».

Gardensia non Ã¨ solo unâ€™iniziativa di raccolta fondi: Ã¨ un simbolo di speranza e resilienza, un fiore che celebra la forza delle donne e di tutti coloro che affrontano la sfida della sclerosi multipla in Italia.