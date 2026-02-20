Crisi dell’editoria e informazione in Italia: Luca Telese e Marianna Aprile ospiti ad evento ventennale dell’Associazione Stampa del Molise

I conduttori di La7 Luca Telese e Marianna Aprile saranno ospiti dell’Associazione della Stampa del Molise, il 24 Febbraio p.v., a Termoli, nell’Auditorium Comunale in via Elba, ore 17:30, nell’ambito delle manifestazioni per il ventennale dalla fondazione.

L’incontro pubblico segue quelli dei mesi scorsi con Giuliana Sgrena a Campobasso e Ferruccio De Bortoli a Isernia. Telese e Aprile dialogheranno con Mauro Carafa (Rai) e Valentina Fauzìa (Presidente gruppo uffici stampa Molise) su “Crisi dell’editoria: una sconfitta per il cittadino”, ovvero l’impatto negativo sull’opinione pubblica, provocato dai problemi che affliggono l’informazione italiana.

Internet, crisi economica, invasività dei social, poca propensione alla lettura e dilagante analfabetismo stanno mettendo a dura prova l’editoria, ma anche l’importanza che l’informazione riveste in una civiltà moderna.