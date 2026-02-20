Decreto Molise bloccato, Castrataro: "incertezze sulla sanità”

“Ieri non è stato approvato in Commissione Bilancio il decreto Molise. E questo vuol dire che aumentano gli interrogativi sul futuro della nostra sanità e sul futuro dell’intera regione”. Lo afferma il sindaco di Isernia Piero Castrataro – che dal 26 dicembre dorme in una tenda allestita davanti al Veneziale – in riferimento allo stop all’emendamento Lancellotta.

Il primo cittadino collega direttamente la mancata approvazione del provvedimento alle crescenti incertezze sul sistema sanitario regionale. “Crescono gli interrogativi sul futuro della sanità molisana” ribadisce, sottolineando come al momento non sia chiaro “quali soluzioni possano essere trovate nelle prossime ore dalla filiera istituzionale”.