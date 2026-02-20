ASD Polisportiva Pegasus di Trivento protagonista nella Rank Nazionale Indoor

Nonostante le difficoltà logistiche, l’ASD Polisportiva Pegasus di Trivento continua a farsi spazio nel panorama nazionale del tiro con l’arco. Fondata nel 1985 e mai fermatasi in oltre quarant’anni di attività, la società ha saputo crescere costantemente, portando i propri atleti ai vertici delle classifiche italiane sotto la guida del tecnico Pierluigi Fierro.
«Nell’ultima Rank Nazionale Indoor – racconta Fierro – i nostri arcieri hanno raggiunto risultati davvero significativi:
• Manuel Florio – arco olimpico: 183° su 1000 atleti in tutta Italia
• Domenico Del Castello – arco compound: 110°
• Benedetto Parisi – arco compound: 261°
• Ramandeep Kaur – arco nudo: 121°
• Irene Scampoli – 232°, iniziata solo da pochi mesi con 4 gare all’attivo
• Peppino De Innocentis – arco nudo: 931°, anche lui con 4 gare all’attivo
• Deborah Griguoli – arco olimpico: 140°
• Jessica Kaur – arco compound: 20°
Traguardi ancora più rilevanti se si considera che ci alleniamo in un piccolo paese privo di una struttura indoor, spostandoci due volte a settimana in Abruzzo, tra Castiglione Messer Marino e Vasto.»
La società è stata insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo (2022) e può contare su un medagliere di grande prestigio:
• 4 medaglie d’oro ai Campionati Italiani
• 12 medaglie d’argento
• 14 medaglie di bronzo
«Ogni risultato – conclude Fierro – è il frutto della passione e della determinazione dei nostri atleti, soprattutto nelle categorie giovanili. Anche partendo da condizioni non semplici, si possono raggiungere obiettivi importanti.»
La Pegasus si conferma così una realtà capace di lasciare un segno nel tiro con l’arco nazionale, continuando a crescere e a rappresentare con orgoglio il territorio.