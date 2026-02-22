È morto Bruno, dieci anni in strada, rifiutava gli aiuti di tutti

Erika Gambino

PESCARA. " Una testa dura, fermo nelle sue convinzioni, ma con un animo gentile. Così lo ricordano i volontari che ogni notte percorrono le strade per distribuire coperte, pasti caldi e, soprattutto, un sorriso a chi vive ai margini. Tra questi c’era il volto di Bruno Zarlenga, 60 anni, di cui più di dieci passati in strada. Lo hanno trovato senza vita ieri mattina, intorno alle 8, vicino al Ponte Flaiano. Un malore improvviso, aggravato da patologie pregresse e da condizioni di salute già compromesse, non gli ha lasciato scampo. Era a terra lungo via di Campotosto, proprio lì dove poche ore prima aveva salutato i volontari che, ancora una volta, gli avevano offerto aiuto. Ma Bruno aveva scelto di restare in strada, nel luogo che da anni chiamava casa.

Una storia di difficoltà iniziata tanti anni fa in Molise, ad Agnone, doveva viveva una vita normale: una compagna e una casa. Poi qualcosa si è spezzato. Le difficoltà si sono accumulate, fino a spingerlo in Abruzzo. E così Bruno è entrato a fare parte di quel popolo di disperati che si ritrova – per scelta o per necessità – a vivere per strada. E la sua storia si è intrecciata così con quella dei volontari che ogni notte aiutano chi è in difficoltà, continuano a sostenere anche chi sceglie la strada. Ed era questa la scelta che aveva fatto. Bruno non era solo un nome in un elenco. Era un uomo conosciuto, con cui si parlava, si discuteva, talvolta si scherzava. Accettava un pasto caldo, una coperta, qualche parola di conforto. Altre volte rifiutava, deciso a non lasciare quel margine di libertà che sentiva ancora suo.

Per un periodo aveva accettato un’accoglienza più stabile, ospite della Casa di Betlemme di Chieti e tentando un percorso diverso. Ma la strada, in qualche modo, lo aveva richiamato. Le sue condizioni di salute, già fragili, si sono progressivamente aggravate. Ricoveri brevi, controlli, cure interrotte troppo presto. Il fisico indebolito, la vita all’aperto, il peso degli anni e delle difficoltà hanno fatto il resto. E così, in silenzio, Bruno se n’è andato, A trovarlo in strada, in via Lago di Campotosto, ieri sono stati gli agenti della polizia locale. Poi l’arrivo del 118 e le onoranze funebri Berghella. "

Sentite condoglianze al figlio, a tutta la famiglia dalla redazione di Altomolise,net

Fonte Il Centro: https://www.ilcentro.it/pescara/e-morto-bruno-dieci-anni-in-strada-tra-gli-aiuti-di-tutti-m7n19lqd