Il Consiglio regionale del Molise approva la legge per la valorizzazione e promozione dei presepi molisani

Campobasso, 24 febbraio 2026 – Il Consiglio regionale, presieduto dal Presidente Quintino Pallante, nella seduta di questa mattina ha approvato a maggioranza, con 3 astensioni, la proposta di legge n. 67 di iniziativa del Consigliere Pallante, concernente: “Valorizzazione e promozione dei presepi molisani”.

Ha illustrato all’aula l’iniziativa legislativa -licenziata con parere favorevole della IV Commissione permanente- il Consigliere Relatore, Massimo Sabusco. E’ seguito per dichiarazione di voto l’intervento del Consigliere Greco. L’articolato prevede che la Presidenza del Consiglio regionale patrocini e favorisca lo sviluppo delle manifestazioni presepistiche molisane, valorizzando mostre, esposizioni, musei e presepi viventi in occasione del periodo natalizio. La stessa Presidenza è chiamata a realizzare momenti formativi per rafforzare la cultura e la tradizione presepistica, favorendo flussi turistici ad essa legati unitamente al patrimonio culturale dei territori con le diverse tipicità che evidenzia insieme alle iniziative di accoglienza e di enogastronomia. In quest’ottica viene istituito presso la medesima Presidenza un “Registro delle Manifestazioni, Mostre e Musei presepistici del Molise”.

Parimenti è istituita, in occasione delle festività natalizie, la “Settimana del Presepe molisano”, con una esposizione temporanea, presso i locali dell’Assemblea legislativa regionale, di presepi selezionati da una Commissione Tecnica Regionale (che viene costituita nell’articolato per dare attuazione alla stessa iniziativa legislativa). Previsto anche che la Regione riconosca la denominazione di “Museo a cielo aperto del Presepe” per i comuni con che rispondano a determinate caratteristiche culturali, organizzative, strutturali ed operative.

Viene, infine, previsto che la Regione individui nella Presidenza del Consiglio, l’organo incaricato di favorire, in accordo con i membri della Commissione Tecnica Regionale, la creazione di circuiti turistici di comuni molisani che promuovono l’arte presepiale nelle sue molteplici forme, riconoscendone l’Istituzione con certificazione ufficiale. Per approfondire i diversi momenti del dibattito è possibile rivedere la registrazione integrale audio-video dell’adunanza sul sito web ufficiale dell’Assise, consiglio.regione.molise.it, o sulla pagina YouTube istituzionale dell’’Assemblea all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=oEWc2To4bKc.