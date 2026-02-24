Ad Agnone la presentazione dei nuovi “Percorsi di Mobilità Lenta e Ciclabilità” nell’Area SNAI Alto Medio Sannio

Si terrà sabato 28 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Percorsi di Mobilità Lenta e Ciclabilità, per la realizzazione di un percorso articolato alla fruizione ciclopedonale”, realizzato nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Area “Alto Medio Sannio”.

L’iniziativa rappresenta un tassello significativo nella programmazione territoriale sostenuta dalla Regione Molise, attraverso il Primo Dipartimento della Giunta Regionale – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva e Rapporti con i Molisani nel Mondo, e il Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR-FSE.

Obiettivo del progetto è il potenziamento dell’offerta turistica sostenibile, la valorizzazione del paesaggio e il rafforzamento della connessione tra i borghi dell’Alto Molise, attraverso la creazione di una rete strutturata di percorsi ciclopedonali in grado di intercettare un turismo lento, consapevole e destagionalizzato.

Grazie agli interventi realizzati, sono stati tracciati e riqualificati quattro itinerari naturalistici che ridefiniscono la rete escursionistica locale:

“Il Cammino di San Francesco Caracciolo – Via degli Ogliari”, un percorso che intreccia spiritualità e memoria rurale;

“Il Cammino tra Cielo e Trigno”, itinerario panoramico dedicato alla valorizzazione del bacino del fiume Trigno e delle borgate circostanti;

“Percorso Natura Santa Lucia la Posta”, tracciato immerso nel verde lungo l’area fluviale;

“Ciclovia Colomba Bianca”, pensata per gli appassionati di gravel e cicloturismo, ideale per esplorare il territorio su due ruote.

Durante l’incontro saranno illustrati i dettagli tecnici del progetto, gli interventi infrastrutturali effettuati e la nuova segnaletica turistica ed escursionistica installata lungo i percorsi, strumenti fondamentali per garantire sicurezza, orientamento e fruibilità.

La conferenza stampa sarà anche un momento di confronto istituzionale sulle prospettive di sviluppo dell’Area Interna “Alto Medio Sannio”, con l’intento di rafforzare un modello di crescita fondato su mobilità dolce, tutela ambientale e valorizzazione delle identità locali.

L’appuntamento del 28 febbraio si propone dunque come occasione per presentare ufficialmente alla cittadinanza e agli operatori del settore un progetto che guarda al futuro del territorio, mettendo al centro sostenibilità, accessibilità e rete tra comunità.