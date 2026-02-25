Il Molise protagonista alla XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management: a Bari Cofelice rilancia su turismo e cultura

“Abbiamo riscontrato ancora una volta un grande interesse turistico nei confronti della nostra regione, segno evidente che le nostre eccellenze costituiscono un richiamo fortissimo verso tutti coloro in cerca di un’ offerta di qualità “ .

Questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale, Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura presente a Bari alla XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management. All’interno dello stand offerto dalla Regione Puglia il Molise ha avuto modo di portare in vetrina alcune delle proprie eccellenze in uno degli eventi internazionali dedicati al turismo

. “ La nostra arte, i nostri prodotti enogastronomici, le nostre tradizioni – prosegue il Delegato Regionale al Turismo – ancora una volta al centro della scena per proseguire nell’ azione di valorizzazione turistica. Mi piace sempre sottolineare come il nostro obiettivo sia quello di creare delle opportunità e per farlo dobbiamo continuare sulla strada intrapresa. Insieme agli operatori e tutti i rappresentanti del territorio, dobbiamo proseguire per imprimere il giusto slancio ad un turismo che unisca identità territoriale e innovazione. La tappa di Bari – conclude Fabio Cofelice – è solo un tassello in più per una programmazione che guarda al lungo termine e che si propone di costruire oggi per guardare con fiducia al domani ”.