Poste Italiane: in Molise il passaporto si richiede ora negli uffici postali grazie al Progetto Polis

Campobasso, 25 febbraio 2025 – Grazie al progetto “Polis” anche in Molise da oggi è disponibile il servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali. Il nuovo servizio, che in regione parte dagli 82 uffici postali operativi nei comuni della provincia di Campobasso al di sotto dei 15mila abitanti, è stato presentato oggi nell’ufficio postale di Baranello. All’evento, oltre a rappresentanti locali e nazionali di Poste Italiane, hanno partecipato Massimo Passariello, vicario del Questore di Campobasso, e Riccardo Di Chiro, sindaco di Baranello.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti potranno dunque aprire la pratica di richiesta o rinnovo del documento presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale di riferimento, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. Il servizio “passaporti” è fruibile in circolarità “provinciale”, pertanto, i cittadini potranno recarsi presso l’ufficio abilitato del comune di residenza o in uno qualsiasi degli altri uffici postali della provincia dove è stato attivato il servizio. Come richiedere il passaporto in ufficio postale.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione estremamente semplice. Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fototessera recente (non più di 6 mesi), pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica degli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e inviare poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. La prima richiesta in Molise. Oggi a Baranello è stato richiesto anche il primo passaporto. A presentare la pratica allo sportello è stato Antonio Tamburro, 26 anni, residente a Baranello. “È una grande opportunità – ha commentato il ragazzo, impiegato in un’azienda informatica a Campobasso – per i residenti nei piccoli comuni molisani. Avere la possibilità di richiedere il passaporto direttamente nell’ufficio postale del paese è senz’altro un vantaggio in termini di praticità e di risparmio, sia di tempo sia di denaro. Non ho viaggi in programma nell’immediato ma nel prossimo futuro vorrei andare a Londra, quindi ho subito colto questa occasione

. Per me è stata la prima emissione e devo dire che anche la procedura è stata semplice e veloce. Inoltre, ho scelto l’opzione che prevede la spedizione del passaporto a domicilio, un’altra bella comodità”. Oltre a semplificare i passaggi burocratici, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate. Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, inoltre, il servizio di rilascio e rinnovo passaporti consente di ridurre i tempi di attesa per i cittadini e di supportare il lavoro della Polizia di Stato. Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e nelle grandi città come Roma e Bologna e poi è stato esteso a Milano, Napoli e Firenze. I numeri confermano il successo dell’iniziativa promossa da Poste Italiane: sono già circa 160mila i passaporti erogati a livello Italia, di cui ben 15.686 nel solo mese di gennaio di quest’anno. Gli altri servizi del progetto Polis.

Il servizio “passaporti” rientra nell’ambito del progetto “Polis”, l'iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, e nelle prossime settimane sarà esteso anche agli uffici postali dei comuni della provincia di Isernia. La possibilità di richiedere il passaporto si aggiunge agli altri servizi attivi negli uffici postali “Polis”. In particolare, in tutti i 133 uffici postali molisani inclusi nel progetto sono disponibili direttamente a sportello tre “Certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno.