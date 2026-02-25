Agnone, solo uno sportello remoto per GRIM: cittadini alle prese con disservizi e problemi irrisolti

Ad Agnone non esiste un vero ufficio territoriale di GRIM Scarl, ma soltanto uno Sportello Remoto 4.0 attivo presso la sede comunale. Una soluzione presentata come innovativa e capace di coniugare tecnologia e relazione umana, ma che â€“ nei fatti â€“ non starebbe aiutando a risolvere i numerosi problemi che si stanno verificando nelle ultime settimane sul fronte della fatturazione e dellâ€™assistenza allâ€™utenza.

Lo sportello, operativo in un unico giorno settimanale e in una fascia oraria limitata, consente ai cittadini di collegarsi da una postazione digitale con un operatore remoto. Il sistema prevede la possibilitÃ di ricevere consulenza in tempo reale e di stampare documenti come fatture, note di credito e piani di rateizzazione.

Tuttavia, in una fase particolarmente delicata â€“ segnata da contestazioni su bollette, richieste di chiarimento e segnalazioni di importi ritenuti anomali â€“ la presenza di un semplice terminale remoto non sembra sufficiente a garantire un supporto efficace e tempestivo.

Molti utenti lamentano difficoltÃ nel gestire pratiche complesse attraverso un collegamento a distanza, soprattutto quando si tratta di verificare consumi, letture pregresse o possibili errori contabili. Per una popolazione con una significativa presenza di anziani, lâ€™assenza di un ufficio fisico con personale stabile sul territorio rappresenta un ulteriore ostacolo.

La differenza tra uno sportello remoto e un presidio operativo in loco diventa evidente proprio nei momenti di maggiore criticitÃ : senza un ufficio strutturato, capace di prendere in carico direttamente le pratiche e seguirle fino alla risoluzione, i tempi si allungano e il malcontento cresce.

In un contesto in cui i problemi segnalati dagli utenti aumentano, la richiesta che emerge dal territorio Ã¨ chiara: potenziare la presenza fisica e garantire un servizio realmente accessibile, capace di fornire risposte concrete e rapide, non soltanto un collegamento digitale.