Casa Molise a Sanremo omaggia Tony Dallara: alla moglie il riconoscimento della Città di Campobasso

Casa Molise incassa consensi a Sanremo. Anche oggi tanti visitatori e poi giornalisti e artisti nello spazio che promuove la regione in occasione del Festival della Canzone Italiana. L’evento clou della giornata è stato il riconoscimento alla memoria della Città di Campobasso a Tony Dallara. A riceverlo, Dalle mani dell’assessore alla Cultura Adele Fraracci, è stata la moglie del cantante, Patrizia Orioli. Si è detta felice di ricevere la statua di San Giorgio, patrono della città natale di suo marito, scomparso poco più di un mese fa.

“È un bellissimo premio – ha detto - e sono davvero commossa. Io dico solo grazie perché lui sarebbe stato molto contento di questo riconoscimento”. Rammarico poi per gli ultimi giorni di vita di Dallara: “Lui era da 5 anni che non stava bene – ha raccontato - e per me oggi la mancanza è ancora più forte: sono stata 5 anni in simbiosi con lui, giorno e notte perché non era più autosufficiente. Ho dedicato tutta la mia vita, e questi ultimi 5 anni ancora di più, a mio marito e alle mie figlie. Il rammarico è stato che lui non era certo in forma smagliante però avrebbe potuto vivere ancora un po’. E invece ci siamo sentiti dire: ‘Ha 89 anni, cosa volete di più”. E allora sparategli e avete risolto il problema e più o meno è andata così”.

Tra gli ospiti della giornata anche Benedetta Parodi, che ha assaggiato e molto apprezzato i prodotti molisani, e Diego Bianchi che è arrivato a Casa Molise con le telecamere della sua trasmissione Propaganda Live.