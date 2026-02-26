“LIBERE DI DIRE SÌ, LIBERE DI DIRE NO” A Campobasso UN DIBATTITO SUL VALORE DEL CONSENSO

(Campobasso, 26 febbraio 2026) – Il consenso come pilastro della libertà e confine invalicabile contro ogni forma di violenza. È questo il tema centrale dell’incontro pubblico dal titolo “Libere di dire sì, libere di dire NO – Perché senza consenso è sempre violenza”, che si terrà sabato 28 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso il Circolo Sannitico (Sala Domenico Fratianni) in Piazza G. Pepe, 30. L’evento, patrocinato dal Comune di Campobasso – Assessorato alle Politiche Sociali e organizzato in collaborazione con l’APS Tekne, si inserisce nella cornice della mostra fotografica “Manifesta resistenza” di Michele Montano.

L’obiettivo è offrire una riflessione multidisciplinare - legale, sociale e istituzionale - su un tema di stringente attualità. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Marialuisa Forte, sindaca di Campobasso. L’introduzione sarà affidata a Michele Messere, presidente dell’APS Tekne. Il cuore del dibattito vedrà il contributo di esperte del settore: Elena De Oto, avvocato; Chiara Cancellario, presidente della Consulta Femminile; Rossana Venditti, magistrato. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Maurizio Oriunno e si concluderà con l’intervento di Bibiana Chierchia, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso.

L’incontro si svolge all’interno della sala che ospita la mostra “Manifesta resistenza”, visitabile fino al 4 marzo. Il connubio tra l’intensità delle immagini di Michele Montano e l’approfondimento giuridico-sociale punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di una cultura del rispetto che parta dal riconoscimento pieno della volontà individuale.