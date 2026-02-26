Servizio Civile Universale 2026: quattro posti alla Caritas di Trivento per “Cammini di speranza”

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione di 65.964 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026.

All’interno di questo bando, Caritas Italiana è titolare complessivamente di 124 progetti in Italia, per un totale di 1.250 posti, e di 10 progetti all’estero per 42 posti. Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sui siti ufficiali www.politichegiovanili.gov.it e scelgoilserviziocivile.gov.it.

Per quanto riguarda il territorio molisano, sono 12 i posti complessivamente disponibili nelle sedi delle Caritas diocesane, così suddivisi: 4 a Termoli–Larino, 4 a Isernia–Venafro e 4 a Trivento, nell’ambito del progetto “Cammini di speranza”.

Nella diocesi di Trivento, il progetto mette dunque a disposizione 4 posti. Per ricevere informazioni sul Servizio Civile presso la Caritas Diocesana di Trivento è possibile recarsi direttamente nella sede di Contrada Vivara n. 185, presso la Chiesa di San Casto, a Trivento. Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12. In alternativa, è possibile contattare la sede telefonicamente al numero 0874 87323.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, indirizzando la candidatura direttamente all’ente titolare del progetto prescelto.

Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che stabilisce un assegno mensile pari a 519,47 euro, salvo eventuale incremento sulla base della variazione accertata dall’ISTAT.

Di seguito la documentazione ufficiale:

– Bando completo: https://www.caritastrivento.it/wp-content/uploads/2026/02/bando-scu-2026-signed.pdf

– Scheda progetto “Cammini di speranza”: https://www.caritastrivento.it/wp-content/uploads/2026/02/allegato-a-cammini-di-speranza-1.pdf