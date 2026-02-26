Amiloidosi, al Responsible Research Hospital di Campobasso due giornate ECM su diagnosi precoce e percorsi clinici integrati

Si è svolto presso il Responsible Research Hospital di Campobasso, nei giorni 25 e 26 febbraio 2026, l’evento formativo ECM residenziale “Screen&Care – Amiloidosi hATTR”, promosso dal Responsible Research Hospital in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, dedicato alla diagnosi e alla gestione delle diverse forme di amiloidosi, con particolare attenzione alla transtiretina, patologia complessa e ancora oggi frequentemente sotto-diagnosticata. L’iniziativa ha rappresentato un momento di alto valore scientifico e clinico, ponendo al centro l’importanza della diagnosi precoce, dell’appropriatezza diagnostica e della collaborazione multidisciplinare tra specialisti. L’evento ha coinvolto cardiologi, neurologi, ematologi ed esperti di diagnostica avanzata, provenienti sia dal Responsible Research Hospital sia da altre realtà di rilievo nazionale. Elemento distintivo dell’evento è stato il forte raccordo tra attività clinica e dimensione accademica.

Responsabile scientifico dell’iniziativa è stato il Prof. Rodolfo Citro, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Clinica e Cardio-Imaging presso il Responsible Research Hospital e Professore Associato in discipline cardiovascolari presso l’Università degli Studi del Molise, a testimonianza del legame strutturale tra pratica clinica e formazione universitaria.

La prima giornata è stata dedicata ad attività pratiche di ecocardiografia avanzata, con esercitazioni su workstation dedicate per l’analisi della funzione ventricolare sinistra e dello strain miocardico, con un confronto diretto su casi clinici reali. La seconda giornata ha visto una serie di relazioni scientifiche e momenti di discussione interattiva, finalizzati a delineare i percorsi diagnostici più appropriati e a rafforzare l’integrazione tra le diverse specialità coinvolte nella gestione del paziente con amiloidosi. “L’amiloidosi richiede attenzione clinica, competenze integrate e strumenti adeguati. La formazione avanzata e il confronto continuo tra specialisti rappresentano oggi una leva fondamentale per migliorare la diagnosi precoce e la presa in carico dei pazienti”, ha dichiarato il Prof. Citro.

Durante l’evento è stato inoltre avviato un confronto sul possibile sviluppo di un percorso regionale dedicato alla gestione del paziente con amiloidosi, con l’obiettivo di rafforzare la rete clinica e favorire una presa in carico tempestiva e coordinata. Con questa iniziativa, il Responsible Research Hospital conferma il proprio ruolo di centro di riferimento non solo assistenziale ma anche formativo e culturale, promuovendo un dialogo costante tra ospedale e Università e contribuendo alla crescita della competenza specialistica nel territorio molisano e oltre.