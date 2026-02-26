Agnone, aperte le candidature per presidenti di seggio e scrutatori in vista del Referendum 2026

In vista del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Agnone avvia la raccolta delle manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi aggiuntivi di presidenti di seggio e scrutatori.
L’iniziativa, comunicata secondo le indicazioni della Prefettura di Isernia, si rende necessaria per far fronte a eventuali rinunce o impedimenti delle persone che saranno ufficialmente nominate per le consultazioni referendarie.
Possono presentare la propria disponibilità i cittadini residenti ad Agnone interessati a svolgere il ruolo di presidente di seggio o scrutatore durante le operazioni elettorali del 22 e 23 marzo. Si tratta di un’opportunità per partecipare attivamente alla vita democratica della comunità, contribuendo al corretto svolgimento delle votazioni.
La richiesta dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, disponibile online e presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Alla domanda andrà allegata copia del documento di identità.
Il termine per la presentazione è fissato a lunedì 2 marzo 2026. Le istanze potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico oppure inviate tramite mail o PEC all’indirizzo comune.agnone@legalmail.com, indicando nell’oggetto la dicitura:
“DISPONIBILITÀ ELENCHI AGGIUNTIVI REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026”.
Per quanto riguarda i presidenti di seggio, la nomina ufficiale spetta alla Corte d’Appello entro il trentesimo giorno precedente alle elezioni. Solo in caso di rinuncia o impedimento dei nominati si procederà, a livello comunale e in prossimità del voto, alla sostituzione attingendo agli elenchi aggiuntivi.
Per gli scrutatori, invece, si seguirà inizialmente la procedura ordinaria con la convocazione della Commissione elettorale comunale. Anche in questo caso, gli elenchi aggiuntivi verranno utilizzati solo in presenza di eventuali vacanze improvvise.