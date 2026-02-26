Sanremo, Nayt racconta il Molise: “Posto magico, torno presto”

A Sanremo, mentre “Casa Molise” continua ad accogliere visitatori, artisti e giornalisti, il cantante Nayt conferma il suo successo e racconta il legame speciale con la sua terra d’origine. Nato a Isernia, il rapper ha parlato del Molise durante la conferenza stampa di oggi, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto in questi giorni.



“Sono nato a Isernia e poi sono venuto a Roma che non avevo neanche un anno – ha ricordato – ma in Molise ancora oggi ho parte della mia famiglia, innanzitutto mia nonna da parte di mia madre”. Nayt ha raccontato di avere bei ricordi dei luoghi molisani, anche recenti, e li ha definiti “posti magici d’Italia proprio perché spesso vengono ignorati”. Secondo lui, questo li rende speciali: “mantiene degli spazi molto incontaminati e delle persone molto incontaminate da certi punti di vista”.

Il cantante ha citato in particolare Frosolone e Sant’Elena Sannita, ricordando un’estate trascorsa in quei luoghi: “Sono stato lì e un giorno sono andato da solo in montagna, ero nel silenzio del bosco e sentivo solo mucche in lontananza con i campanacci, bellissimo”. Conclude con un pensiero al futuro: “Spero di passarci più tempo in futuro. Torno”.