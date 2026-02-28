Casa Molise a Sanremo chiude il sipario: centinaia di visitatori e l’elogio del primo cittadino

Centinaia di visitatori, tanti eventi, decine di migliaia di visualizzazioni sui social. E poi ancora volti noti, degustazioni dei prodotti tipici e 100 weekend da trascorrere in regione regalati agli ospiti. Si chiude con questo bilancio Casa Molise a Sanremo, l’iniziativa di promozione realizzata in occasione del Festival dall’Associazione Amici del Morrutto e da PS Live Group con il sostegno dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Agnone e Riccia.

Prima della chiusura, a Casa Molise è arrivata anche la visita del sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Il primo cittadino ha ritirato il riconoscimento attribuito a Sanremo dalla Città di Campobasso, la statua del Patrono San Giorgio. I due amministratori hanno fatto un bilancio del Festival e hanno elogiato la presenza molisana. “Il bilancio che facciamo – ha detto Mager - è largamente positivo, per la città, innanzitutto, che è quella che a noi sta particolarmente a cuore, perché ci sono migliaia e migliaia di persone che sono venute a Sanremo per respirare l’aria del festival. Il festival – ha aggiunto il sindaco - ormai non è più soltanto la manifestazione all’interno dell’Ariston, ma si è diffuso in tutta la città, tutti hanno la possibilità di godere degli allestimenti e degli eventi in tutto il centro cittadino”.

L’assessore Sindoni ha sottolineato invece l’importanza della sinergia con le altre realtà locali: “Innanzitutto benvenuto al Molise – ha detto - e siamo contenti che la vostra regione sia a Sanremo perché io penso che in questimomenti, con il festival che ha caratura mondiale, sia importante che a Sanremo si faccia promozione di territori bellissimi, e io dico conosciuti, come il Molise. Sono felice che Sanremo porti fortuna ai nostri bellissimi territori”.

Bilancio positivo anche per le due aziende molisane che hanno sostenuto come mainsponsor Casa Molise.

Dimensione

Azienda di telecomunicazioni nata in Molise e oggi estesa in tutto il Paese. La sua mission è ridurre il digital divide e portare connessione anche nelle aree più interne d’Italia. In Molise ha già coperto oltre il 90% della popolazione con Internet ultraveloce a 10 Giga rendendo la regione una vera smart working land che attrae nomadi digitali da tutta Europa. Un provider che offre connessioni stabili e un’assistenza dedicata e personalizzata, e che proprio in queste settimane ha lanciato anche il mobile, attesissimo dai già clienti che conoscono la solidità e l’attenzione costante che l’azienda gli dedica. Dimensione, in linea con la sua vision, investe molto sulle iniziative sulla valorizzazione dei borghi e sulle iniziative culturali e artistiche, come Casa Molise a Sanremo.

Levigas

L’azienda a partire dal mese di maggio amplierà la propria offerta commerciale introducendo la connettività WiFi di Dimensione. La partnership nasce dalla comune valorizzazione del territorio, elemento che rafforza una collaborazione fondata su affidabilità, prossimità e visione condivisa. Levigas è una società attiva nel mercato dell’energia e dei servizi, impegnata quotidianamente nel fornire soluzioni efficienti e innovative a famiglie e imprese, con un’attenzione costante alla qualità del servizio e alla vicinanza al cliente. L’ampliamento dell’offerta alla connettività rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e diversificazione dell’azienda. La tecnologia scelta garantirà prestazioni di altissimo livello, con velocità fino a 2500 Mega in download e 1000 Mega in upload, assicurando connessioni estremamente performanti.