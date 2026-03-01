Bollette idriche GRIM, incontro pubblico a Guglionesi: raccolta segnalazioni per tutelare i cittadini

CIRCOLO PD GUGLIONESI – GUGLIONESI PROGRESSISTA

COMUNICATO STAMPA

Guglionesi, 1 marzo 2026

Il Circolo del Partito Democratico di Guglionesi e il movimento civico Guglionesi Progressista rendono noto che martedì 3 marzo 2026, dalle ore 17:30 alle ore 20:00, presso la sede del Circolo PD di Guglionesi, si terrà una raccolta di Bollette aperto alla cittadinanza per affrontare la questione delle bollette idriche emesse dalla GRIM – Gestione Risorse Idriche Molisane.

L'incontro è rivolto ai cittadini di Guglionesi e dei comuni limitrofi che riscontrano problemi legati alla gestione del servizio idrico e alle fatturazioni del gestore regionale. I partecipanti sono invitati a portare con sé copia delle proprie bollette dell'acqua, al fine di raccogliere dati, analizzare le singole situazioni e costruire un quadro complessivo delle criticità presenti sul territorio.

La situazione che si è venuta a creare con la GRIM desta da tempo seria preoccupazione. Numerosi cittadini molisani si sono trovati a ricevere bollette con importi sproporzionati rispetto ai consumi reali, frutto di una gestione delle letture contatori discontinua e inefficiente. I conguagli emessi dal gestore hanno in molti casi raggiunto cifre insostenibili per le famiglie, che si sono viste recapitare richieste di pagamento riferite a periodi anche molto lunghi, senza alcun preavviso e senza la possibilità di verificare nel dettaglio i calcoli applicati. A ciò si aggiunge una scarsa trasparenza nella composizione delle tariffe e una pressoché totale assenza di comunicazione chiara e tempestiva nei confronti degli utenti, lasciati soli di fronte a richieste economiche difficili da contestare e ancora più difficili da comprendere. Si tratta di una situazione che colpisce centinaia di migliaia di utenti sull'intero territorio regionale e che non può essere ulteriormente ignorata.

Da mesi il Circolo PD di Guglionesi e Guglionesi Progressista seguono con crescente preoccupazione queste disfunzioni, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e portando la questione nelle sedi istituzionali competenti. L'incontro del 2 marzo rappresenta un ulteriore passo concreto in questa direzione: uno spazio di ascolto e supporto per chi si trova in difficoltà, ma anche un momento di raccolta dati per costruire una risposta collettiva e coordinata.

L'acqua è un bene comune e il suo accesso equo e trasparente è un diritto inalienabile di ogni cittadino. Il Circolo PD di Guglionesi e Guglionesi Progressista continueranno a battersi affinché questo diritto venga pienamente rispettato, portando le istanze del territorio nelle sedi opportune a livello comunale, regionale e nazionale.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Recapito telefonico 3492176434

Annamaria Becci – Segretaria del Circolo PD di Guglionesi

Pino Aristotele – Guglionesi Progressista