Da Capracotta parte il “Tratturo Trail Molise”: territorio, salute e nuovi investimenti per il turismo outdoor

Da Capracotta è partita oggi la prima tappa del “Tratturo Trail Molise”, organizzato dal CSAI Molise per promuovere il binomio territorio e salute. Una splendida giornata lungo il sentiero che dalla chiesetta di Santa Lucia porta alla vetta di Monte Campo, con una nutrita partecipazione e la qualificata presenza della guida ambientale escursionistica Michele Permanente. Un ringraziamento sincero a Vincenzo D'Angelo per aver scelto Capracotta come prima tappa delle quattro previste in Molise. L’escursione odierna, tuttavia ci offre la possibilità di ricordare il lavoro che la nostra Amministrazione porta avanti da tempo per la valorizzazione del turismo outdoor. Grazie al finanziamento recentemente ottenuto con il bando FOSMIT, a breve, infatti, realizzeremo nuovi interventi per rendere la rete sentieristica comunale ancora più attrattiva e accessibile. Miglioreremo alcuni percorsi montani dotandoli anche di strumenti dedicati, come le joëlette, per permettere davvero a tutti di vivere l’emozione di raggiungere luoghi straordinari come la vetta di Monte Campo. Realizzeremo, inoltre, un percorso di Land Art nel bosco di Prato Gentile, mettendo insieme natura, arte e paesaggio e una campagna di marketing turistico per promuovere Capracotta come destinazione sostenibile, autentica e accogliente. Per questo, iniziative come quella di oggi aiutano nel lavoro di valorizzazione e di promozione dei nostri luoghi.