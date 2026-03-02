Partecipa a Alto Molise

Campobasso, incidente sulla tangenziale ovest: tre mezzi coinvolti e quattro feriti

Attualità
Poco prima delle ore 14, sulla tangenziale ovest di Campobasso, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.



Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate presso l’Ospedale Cardarelli per le cure del caso. Per consentire gli interventi e gli accertamenti, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al transito.

