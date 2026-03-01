Triangolare Esordienti a Boiano: Successo per l’Olympia Agnonese al “Evolution Programme”

Questa mattina, alle ore 9:30, presso il campo in sintetico di Varazi a Boiano, si è svolto un triangolare regionale della categoria Esordienti 2013-2014, nell’ambito del progetto “Evolution Programme”, coordinato dalla FIGC regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

Hanno partecipato le scuole calcio di secondo livello:

Football Accademy Boiano

Polisportiva Acli CB

Olympia Agnonese

I giovani calciatori dell’Olympia Agnonese si sono distinti per un buon gioco, caratterizzato da passione, allegria e fair play, ottenendo ottimi risultati sul campo sotto gli occhi attenti di mister Fusaro.

Alla manifestazione erano presenti i tecnici FIGC, una psicologa per osservare le varie fasi di gioco e il responsabile tecnico regionale dell’attività di base, Fulvio Parcesesi. Inoltre, un osservatore ha annotato alcuni giocatori promettenti: tra questi è finito anche un giovane dell’Olympia, segno del talento presente nella squadra.

“È stata una bella giornata di sport semplice e genuino, oltre che un’ottima occasione di socializzazione per i ragazzi, che hanno vissuto nuove esperienze importanti”, ha commentato Sica, presente al triangolare.

Un evento che conferma quanto sia importante il lavoro di base per la crescita tecnica e umana dei giovani calciatori della nostra regione.