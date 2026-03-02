Paura a Dubai, Enrico Rusi di Agnone bloccato con la moglie e i tre figli: “La prima notte è stata spaventosa”

Cresce la preoccupazione e l’apprensione per i nostri connazionali negli Emirati Arabi Uniti dopo i fatti che nelle ultime ore hanno scosso in particolare la città di Dubai, uno dei principali snodi internazionali per traffico aereo e commerciale.

A generare paura sono stati i recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente, con tensioni e attacchi che hanno portato alla temporanea chiusura dello spazio aereo in diverse aree della regione. Una situazione improvvisa che ha bloccato voli, creato incertezza e alimentato timori tra residenti e turisti.

Abbiamo voluto raccogliere una testimonianza diretta, ascoltando la voce di Enrico Rusi, manager originario di Agnone, che al momento dei fatti si trovava proprio a Dubai insieme alla moglie e ai loro tre figli.

«La prima notte è stata spaventosa», racconta. «C’era tanta confusione, poche informazioni certe e la sensazione che la situazione potesse peggiorare da un momento all’altro». L’incertezza legata alla chiusura dei cieli e alla sospensione dei voli ha aumentato l’ansia, soprattutto per chi, come lui, si trova lontano dall’Italia con la famiglia.

Rusi spiega di aver parlato con i figli, cercando di spiegare con parole semplici cosa stesse accadendo, per rassicurarli e contenere la paura iniziale, che è stata tanta. «All’inizio eravamo molto preoccupati», ammette.

Attualmente la famiglia alloggia in un hotel vicino all’aeroporto, in attesa di sviluppi. «Questa notte a Dubai è stato tutto tranquillo», riferisce, sottolineando come la tensione sembri essersi leggermente allentata. Pur restando cauti, oggi l’atmosfera appare più serena rispetto alle prime ore dell’emergenza.

Ora l’attesa è rivolta alla riapertura dello spazio aereo.

Al momento (2 marzo 2026) i cieli degli Emirati e dell’intera area del Golfo sono stati chiusi e riaperti solo in parte per voli speciali, con la maggior parte degli aerei commerciali ancora fermi o operanti in modo molto ridotto.