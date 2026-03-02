Trivento, “Un Nodo Blu”: l’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” dice no al bullismo e cyberbullismo

Ogni anno il 7 febbraio è la Giornata dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, un fenomeno in preoccupante crescita che riguarda soprattutto giovani e giovanissimi, ma non solo.

Istituita nel 2017 su iniziativa del Miur, l'appuntamento del 7 febbraio è un'occasione per conoscere meglio questa piaga sociale e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere. L’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento quest’anno ha inteso dedicare uno spazio più ampio all’evento: grazie alla preziosa azione del Team per le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, coordinato dalla funzione strumentale prof.ssa Maria Giovanna Serio, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 9:30 tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto, partiranno in corteo dalla sede centrale di via Acquasantianni e giungeranno a Largo Calvario, dove ci sarà un momento di riflessione sulla tematica. Saranno, quindi, coinvolti nella realizzazione di un flash-mob lungo la scalinata di Trivento, luogo simbolo del paese, per sottolineare il legame al proprio territorio ed evidenziar come la relazione forte con la comunità e le diverse realtà educative e associative possa rappresentare una forza propulsiva nella lotta a tale fenomeno.

L’evento, attraverso azioni simboliche, vuole sensibilizzare e favorire l’unione e l’impegno proattivo di ciascuno nel contrasto al bullismo e cyberbullismo. La progettazione e la successiva realizzazione della giornata vedrà la partecipazione e la collaborazione dei volontari della "Pro Loco Terventum” e dell’Associazione “Un filo che unisce”,sotto la cui preziosa guida le studentesse e gli studenti hanno realizzato braccialetti blu che indosseranno e dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Trivento ed è patrocinata dal Comune di Trivento per dire no al bullismo gli studenti, le famiglie e la comunità tutta, sono invitati ad aderire alla campagna nazionale “Un Nodo Blu contro il Bullismo”, indossando e mostrando un bracciale di colore blu che durante il percorso del corteo verrà annodato dai ragazzi ad un sostegno, in segno di impegno alla lotta al bullismo e cyberbullismo.