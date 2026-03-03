Comune di Agnone â€“ Disservizi idrici in C.da San Quirico (utenze servite dal serbatoio Acquevive) per lavori PNRR

Comune di Agnone - Possibili disservizi alla fornitura idrica per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto PNRR.
Si informano i gentili utenti del Comune di Agnone che, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto PNRR, volti a migliorare l'efficienza del servizio mediante i lavori di posa in opera di misuratori di portata sulle infrastrutture idriche, potrebbero verificarsi disservizi alla fornitura idrica su C.da San Quirico alle utenze servite dal serbatoio Acquevive come di seguito indicato: dalle ore 11:00 alle ore 17:00 del 04/03/2026
Pertanto, si invitano i gentili utenti ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire all'eventuale riduzione di pressione e/o temporanea interruzione del flusso idrico. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessitÃ , si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 - 7 giorni su 7). GRIM Scarl Ã¨ a disposizione dell'utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.
Campobasso 03.03.2026