Montenero di Bisaccia, assalto al Postamat: la nota di Poste Italiane

Nonostante le numerose misure intraprese da Poste Italiane per contrastare le attività criminose che da tempo hanno preso di mira sia i Bancomat sia gli ATM Postamat, continuano gli attacchi con esplosivi sui dispositivi automatici per il prelievo di contanti.

A seguito dell’evento criminoso che questa notte ha fatto saltare il Postamat e reso indisponibile l’ufficio postale di Montenero di Bisaccia, Poste Italiane comunica di essere intervenuta prontamente sul posto per effettuare i primi sopralluoghi tecnici, valutare i danni e avviare le conseguenti attività finalizzate all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione necessari alla riapertura dell’ufficio postale.

L’azienda comunicherà nelle prossime ore, anche tramite appositi avvisi affissi all’esterno della sede, le misure temporanee adottate per garantire la continuità dei servizi. Poste Italiane ricorda che nelle vicinanze sono disponibili gli ATM Postamat di Termoli (corso Mario Milano) e Petacciato, operativi sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Si precisa che gli ATM Postamat operativi in Molise sono 100, tutti operativi su sette giorni tranne alcuni Postamat collocati in situazioni considerate potenzialmente più a rischio i quali, per attenuare il rischio di diventare bersagli della criminalità e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, continuano a essere operativi al pubblico ma durante le ore di apertura degli uffici postali interessati da questa misura temporanea.

In situazioni di emergenza, ma non solo, Poste Italiane ricorda che sono comunque sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile accedere “da remoto” a molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, come ad esempio pagare varie tipologie di bollettini postali (compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, trasferire denaro. Una ulteriore alternativa è la possibilità di usufruire della rete “Punto Poste e PuntoLis” ovvero di una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica di carte prepagate Postepay e la spedizione e il ritiro dei pacchi. A Montenero di Bisaccia, in particolare, sono presenti, cinque “PuntoLis” e tre “Punto Poste. Per conoscere i “Punto Poste e PuntiLis” più vicini sul territorio è possibile consultare il sito poste.it.