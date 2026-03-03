Attivo il Numero unico 112: operativa la nuova centrale h24 per tutte le emergenze in Molise

ISERNIA. Il Numero unico per le emergenze 112 diventa realtà anche in Molise con l’attivazione ufficiale della nuova centrale operativa. Il passaggio tecnico verso il sistema unificato è stato programmato per la giornata odierna, con una fase di switch on prevista tra le ore 10 e le 16, arco temporale in cui tutte le numerazioni dedicate ai soccorsi verranno convogliate verso l’unica struttura di coordinamento.

“Il 112 verrà attivato nella giornata di oggi – spiega Antonio Cardillo, della Protezione civile Molise – da oggi, tutte le numerazioni dell’emergenza verranno switchate su questa centrale e poi qui verrà fatta la localizzazione del chiamante, un primo check sul tipo di emergenza per il quale chiama il cittadino, e poi lo smistamento ai vari enti competenti per il territorio”.

Il nuovo sistema integra tecnologie avanzate per la sicurezza dei cittadini, tra cui l’utilizzo di un’applicazione dedicata che permette di ottimizzare i tempi di intervento. “C’è la possibilità di utilizzare un’app che consente una geolocalizzazione immediata del chiamante e l’acquisizione dei suoi dati anagrafici – rimarca Cardillo – Questa app consentirà appunto di fare sia chiamate dirette vocali, ma anche chat, con un vantaggio in più perché i dati dell’utente vengono acquisiti in anticipo in fase di registrazione”. Un passaggio chiave che segna la vera efficacia di questo strumento digitale.

La piena operatività della centrale isernina è garantita da un organico strutturato per coprire l’intero arco della giornata e dell’anno. “Ci sono 30 operatori suddivisi in tre turni: mattina, pomeriggio e notte – conclude Cardillo –. Quindi la centrale viene attivata h24 365 giorni l’anno”. Di altissimo livello la tecnologia impiegata, a partire dalla strumentazione dei desk – che prevedono anche degli appositi terminali telefonici in grado di operare anche in caso di blocco dei computer – passando per la doppia linea internet, e finendo poi con lo switch di backup su Roma qualora eventi straordinari dovessero portare a un guasto di gravità tale da non consentire l’attività.

Articolo di Pietro Ranieri

