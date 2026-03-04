Petacciato, incendio di un autoarticolato sullâ€™A14: tratto autostradale temporaneamente chiuso

Poco dopo le 6 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti sullâ€™Autostrada A14, in territorio di Petacciato, in direzione sud, per lâ€™incendio di un autoarticolato che trasportava materiale isolante.

Sul posto Ã¨ giunta una squadra del distaccamento di Termoli con autopompaserbatoio e modulo antincendio, supportata da unâ€™autobotte. Lâ€™intervento, particolarmente complesso e prolungato, ha reso necessaria la chiusura del tratto autostradale per consentire le operazioni in sicurezza.

A supporto Ã¨ intervenuta anche una squadra del Comando di Chieti, proveniente dal distaccamento di Vasto, con autopompaserbatoio e autobotte. I Vigili del Fuoco hanno operato utilizzando autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie e liquido schiumogeno per domare le fiamme. La circolazione Ã¨ stata riaperta intorno alle 7:40.