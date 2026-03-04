«In questo marasma voglio rassicurarvi»: il video-messaggio di AnnunziataTricarico dalla Abu Dhabi sotto attacco

Lontana fisicamente ma legata indissolubilmente alle sue radici: la molisana di origini agnonesi, Annunziata Tricarico rompe il silenzio per portare un po' di serenità ai suoi cari mentre i cieli degli Emirati Arabi si accendono di bagliori improvvisi.

ABU DHABI – In un momento di profonda incertezza internazionale, c’è una voce che arriva dritta dal cuore del Golfo Persico per calmare gli animi. È quella di Annunziata Tricarico, per tutti Nunzia, residente da sette anni ad Abu Dhabi dove vive con la sua famiglia.

Le sue radici affondano saldamente in Molise: Nunzia è infatti orgogliosamente molisana di origini agnonesi. Sua madre è originaria della città delle campane e suo padre è una figura storica del territorio, avendo prestato servizio per anni come stimato medico presso l’Ospedale di Agnone.

Il video-messaggio di Nunzia nasce dal bisogno di fare chiarezza nel "marasma" di notizie che giungono in Italia. La realtà quotidiana, pur difficile, viene raccontata con grande dignità:

«Siamo un po' assonnati perché è difficile dormire qui — spiega Nunzia nel video —. Le notti sono estremamente movimentate a causa del forte rumore della difesa emiratina che intercetta droni e missili. Sono eccellenti nel loro lavoro, ma resta la preoccupazione che la situazione possa degenerare».

Il racconto di Nunzia scatta una fotografia nitida della comunità internazionale ad Abu Dhabi. C'è chi è terrorizzato e vorrebbe fuggire, ma c'è anche chi, come lei, ha scelto di restare: «Per molti di noi Abu Dhabi non è più un albergo, è casa nostra. Abbiamo costruito qui la nostra vita e il nostro lavoro, nonostante le tensioni».

❤️ «State sereni, vi amiamo»

Ma è nel finale che il messaggio diventa un abbraccio collettivo rivolto alla sua terra d'origine. Con la sensibilità di chi sa quanto i familiari in Italia possano essere in ansia, Nunzia lancia il suo appello: