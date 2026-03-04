Campobasso, fumo nella sede della Corte dei conti: evacuati i dipendenti

Alle 7:40 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso Ã¨ intervenuta con autopompaserbatoio, modulo antincendio e autobotte presso la sede della Corte dei conti, in via Garibaldi, per la presenza di fumo nei locali.

I dipendenti presenti nella struttura erano giÃ stati evacuati allâ€™esterno. Nel corso delle verifiche Ã¨ stato accertato un incendio di carte e cartoni nel cortile interno, il cui fumo ha invaso gli ambienti dellâ€™edificio.

I Vigili del Fuoco hanno quindi proceduto al controllo di tutti i piani per escludere la presenza di ulteriori focolai. Al termine dellâ€™intervento i dipendenti hanno potuto fare rientro nella sede di lavoro.