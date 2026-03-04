Incidente sulla Trignina: auto distrutta dopo lâ€™impatto con un cinghiale. Torna lâ€™allarme sicurezza sulle strade molisane

Ancora un incidente causato dallâ€™attraversamento improvviso di un animale selvatico sulle strade del Molise. Questa mattina, intorno alle 10.30, lungo la SS650 Trignina, in direzione Isernia, unâ€™autovettura Ã¨ andata completamente distrutta dopo lâ€™impatto con un cinghiale.

Il conducente, sorpreso dallâ€™animale sbucato allâ€™improvviso sulla carreggiata, non Ã¨ riuscito a evitare lo scontro. Lâ€™urto Ã¨ stato violento e ha causato gravi danni al veicolo. Solo per circostanze fortunate non si sono registrate conseguenze peggiori per le persone coinvolte.

Lâ€™episodio riaccende i riflettori su un problema ormai strutturale: la presenza sempre piÃ¹ frequente di fauna selvatica lungo le arterie molisane, in particolare nelle zone interne e nei tratti a scorrimento veloce.

La proliferazione dei cinghiali rappresenta da anni una criticitÃ per lâ€™intero territorio regionale. Strade come la Trignina, ma anche molte provinciali e statali dellâ€™area pentra e altomolisana, sono spesso teatro di attraversamenti improvvisi, soprattutto nelle ore serali e notturne, ma non solo.

Lâ€™impatto con un cinghiale puÃ² avere conseguenze gravissime: si tratta di animali dal peso considerevole che, in caso di collisione, possono sfondare parabrezza e compromettere la stabilitÃ del veicolo.

Prevenzione: cosa si puÃ² fare

La sicurezza passa da piÃ¹ livelli di intervento:

Maggiore segnaletica di pericolo nei tratti piÃ¹ esposti.

Installazione di barriere e reti di contenimento nelle zone ad alta densitÃ di fauna.

Piani di controllo e contenimento della popolazione di cinghiali, in collaborazione con enti locali e autoritÃ competenti.

Manutenzione della vegetazione ai margini stradali, per migliorare la visibilitÃ .

Fondamentale anche il comportamento degli automobilisti: moderare la velocitÃ nei tratti segnalati, prestare attenzione ai bordi della carreggiata e utilizzare gli abbaglianti quando possibile in condizioni di scarsa illuminazione.

Un tema di sicurezza pubblica

Gli incidenti con animali selvatici non sono piÃ¹ eventi sporadici, ma una vera emergenza per la viabilitÃ regionale. Serve unâ€™azione coordinata tra istituzioni, enti gestori delle strade e forze dellâ€™ordine per ridurre il rischio e tutelare automobilisti e motociclisti.

Lâ€™episodio di questa mattina sulla Trignina Ã¨ lâ€™ennesimo campanello dâ€™allarme: la sicurezza sulle strade molisane passa anche dal controllo della fauna selvatica e da una prevenzione piÃ¹ incisiva.