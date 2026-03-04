Trivento, “Un Nodo Blu”: l’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” dice stop a bullismo e cyberbullismo

Si è svolta nella mattinata di oggi la manifestazione promossa dall’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento per dire no al bullismo e al cyberbullismo.

Il corteo è partito alle ore 9:30 dalla sede centrale di via Acquasantianni e ha visto la partecipazione di tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto, dai più piccoli della scuola dell’infanzia fino ai ragazzi del liceo delle Scienze Applicate. Un’intera comunità scolastica ha attraversato il paese a piedi, unita da un messaggio chiaro e condiviso.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività legate alla Giornata nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, istituita nel 2017 su iniziativa del Miur e celebrata ogni anno il 7 febbraio, con l’obiettivo di sensibilizzare su un fenomeno in preoccupante crescita che coinvolge soprattutto giovani e giovanissimi. La progettazione e la realizzazione della giornata sono state curate dal team per le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, coordinato dalla prof.ssa Maria Giovanna Serio. L’evento ha visto la collaborazione della Pro Loco Terventum, dell’associazione Un filo che unisce – sotto la cui guida gli studenti hanno realizzato braccialetti blu indossati durante la manifestazione – e della sezione di Trivento dell’Associazione Nazionale Alpini. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Trivento.







Durante il corteo e il flash mob sulla Scalinata San Nicola, gli studenti hanno esposto la scritta “STOP AL BULLISMO” e i cartelloni da loro preparati, momenti simbolici della manifestazione. L’evento ha voluto sensibilizzare e favorire l’unione e l’impegno proattivo di ciascuno nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo, rafforzando il legame tra scuola e territorio.