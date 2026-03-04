Margiolina Mastronardi alla guida del Tribunale di Isernia

La magistrata molisana Margiolina Mastronardi Ã¨ stata nominata nuovo presidente del Tribunale di Isernia. La decisione Ã¨ arrivata nel corso della seduta del 12 novembre del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, lâ€™organo di autogoverno della magistratura italiana, che ha espresso il proprio voto a favore della sua designazione.

Originaria del Molise, il padre di Poggio Sannita, la madre di Pietrabbondante, Mastronardi proviene dalla Corte dâ€™Appello di Campobasso, dove ricopre lâ€™incarico di consigliere. Il suo profilo professionale, maturato in anni di esperienza negli uffici giudiziari del territorio, rappresenta un elemento di continuitÃ ma anche di rinnovamento per il presidio giudiziario isernino, chiamato a confrontarsi con sfide organizzative e con un costante impegno sul fronte dellâ€™efficienza e della qualitÃ del servizio giustizia.

La neo presidente prende il posto di Vincenzo Di Giacomo, che ha lasciato lâ€™incarico lo scorso gennaio dopo aver raggiunto i limiti di etÃ previsti dalla normativa. Con il suo insediamento si chiude dunque una fase di reggenza e si apre una nuova stagione per il Tribunale, in cui si punterÃ al consolidamento delle attivitÃ e al rafforzamento dellâ€™organizzazione interna.

Resta invece ancora in sospeso la nomina del nuovo procuratore capo di Isernia. Dalla Quinta Commissione del CSM sono emersi due candidati, entrambi sostenuti da tre voti: Carla Canaia e Massimiliano Siddi. SarÃ ora il plenum del CSM a esprimere la decisione definitiva, completando cosÃ¬ il quadro delle principali figure apicali dellâ€™ufficio giudiziario pentro.