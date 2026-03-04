ARCAT Molise: al via a Campobasso il corso per la promozione del benessere e della salute nelle comunitÃ 

Lâ€™ARCAT Molise â€“ Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali, organizza a Campobasso il corso di sensibilizzazione allâ€™approccio ecologico-sociale alla promozione del benessere e della salute nella comunitÃ , un appuntamento formativo rivolto a chi desidera approfondire e diffondere una cultura della salute fondata sulla partecipazione e sulla responsabilitÃ condivisa.

Lâ€™iniziativa si svolgerÃ presso il Centro Terzo Spazio, in via Cirese, e si articolerÃ in cinque giornate per un totale di 50 ore, da lunedÃ¬ 9 a venerdÃ¬ 13 marzo. Il percorso sarÃ tenuto da esperti del Metodo Hudolin, provenienti da Molise, Abruzzo e Puglia. Lâ€™evento Ã¨ realizzato con il patrocinio del Comune di Campobasso, della ASREM e dei Ser.D. regionali, dellâ€™Ordine degli Psicologi del Molise, della Caritas Diocesana di Campobasso-Bojano, della Caritas Diocesana di Trivento e del Centro Terzo Spazio di Campobasso.

Oltre 40 partecipanti prenderanno parte al corso, uniti dalla volontÃ di promuovere il bene comune e sostenere lo sviluppo delle comunitÃ locali. Lâ€™obiettivo Ã¨ aumentare la consapevolezza sui temi della salute e delle fragilitÃ presenti nelle famiglie e nei contesti sociali, affrontando la multidimensionalitÃ della sofferenza attraverso la cultura del fare insieme e favorendo lâ€™integrazione tra servizi pubblici, privato sociale e volontariato. Il percorso mira inoltre a trasformare i partecipanti in promotori di benessere e salute nelle proprie comunitÃ , rafforzando le reti sociali del territorio. La metodologia prevede lezioni interattive, comunitÃ didattiche, lavori di gruppo e testimonianze di famiglie.

Lâ€™ARCAT Molise opera da oltre 25 anni nella regione promuovendo iniziative dedicate alla salute e al benessere delle comunitÃ . Lâ€™associazione sostiene persone e famiglie in difficoltÃ attraverso i Club Alcologici Territoriali, comunitÃ multifamiliari che accompagnano percorsi di cambiamento e di superamento di stili di vita non salutari.

ARCAT Molise augura a tutti i partecipanti un proficuo percorso di crescita personale e comunitaria.

Angelica Romanelli â€“ Vicepresidente ARCAT Molise