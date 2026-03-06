Prove dâ€™intesa in Alto Molise: il centrodestra cerca la quadra ad Agnone per superare le divisioni del passato



A pochi mesi dalle elezioni amministrative di fine maggio, il centrodestra molisano prova a serrare le fila partendo da Agnone. Ieri sera i coordinatori delle principali forze politiche della coalizione provinciale si sono riuniti nella cittadina altomolisana per un confronto politico in vista della prossima tornata elettorale.

La scelta della sede non Ã¨ stata casuale. Proprio ad Agnone, infatti, si voterÃ per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, appuntamento che rappresenta un passaggio importante per gli equilibri politici del territorio.

Allâ€™incontro hanno partecipato i coordinatori della compagine di centrodestra, insieme ad alcuni esponenti politici locali: lâ€™ex sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, il consigliere comunale e provinciale Scarano e lâ€™assessore regionale Andrea Di Lucente.

Dal confronto sarebbe emersa la volontÃ di lavorare a una lista unitaria, frutto di un accordo tra tutte le componenti della coalizione, e di individuare un candidato sindaco condiviso. Un passaggio ritenuto necessario per superare le divisioni che negli ultimi tempi hanno segnato il centrodestra agnonese.

La riunione, perÃ², non ha portato a decisioni concrete. Non Ã¨ stata definita la lista nÃ© indicato un possibile candidato sindaco, un rinvio che non gioca a favore della coalizione considerando i tempi ormai ristretti per la presentazione delle liste.