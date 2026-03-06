Eccellenza professionale a Poggio Sannita: il successo di Doris Porrone nel segno della dedizione e del ricordo del padre Renato.

Doris Porrone, giovane poggese consegue l'abilitazione come Consulente del Lavoro. Un nuovo e significativo traguardo arricchisce il percorso professionale della dr.ssa Porrone, giÃ laureata in giurisprudenza, entrando cosÃ¬ a far parte di una delle professioni piÃ¹ importanti nel mondo del lavoro e delle imprese.

Questo importante traguardo porta con sÃ© un pensiero speciale per il suo papÃ Renato, il quale siamo certi che anche se oggi non Ã¨ qui, da qualche parte starÃ sicuramente guardando la sua bambina con gli occhi pieni di amore e di felicitÃ , orgoglioso della donna e della professionista che Ã¨ diventata

Le congratulazioni arrivano dal fidanzato Omar, la mamma Clementina, i familiari, amici e colleghi che lâ€™hanno sostenuta lungo il cammino.