Migranti, bando da 5 milioni del Comune di Agnone: Confcooperative segnala criticitÃ  e annuncia ricorso allâ€™AutoritÃ  Nazionale Anticorruzione(ANAC)

Riceviamo e pubblichiamo:

"Lettera aperta al Direttore



Gentile Direttore,



ci rivolgiamo al suo giornale perchÃ© riteniamo che una questione apparentemente tecnica, legata a una procedura di gara pubblica, riguardi in realtÃ molto piÃ¹ da vicino il futuro dellâ€™economia locale e il ruolo delle imprese sociali che operano quotidianamente nei nostri territori.



La Centrale Unica di Committenza di Agnone ha pubblicato lo scorso 6 febbraio un bando di rilevanza comunitaria, del valore di circa 5 milioni di euro, per lâ€™individuazione dellâ€™operatore economico attuatore del progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Si tratta di un servizio particolarmente delicato, che coinvolge direttamente le comunitÃ locali e richiede competenze sociali, radicamento territoriale e capacitÃ di lavorare nei piccoli comuni.



Confcooperative Molise ha formalmente presentato lo scorso 18 febbraio unâ€™istanza di annullamento in autotutela della procedura, evidenziando diversi profili di criticitÃ nellâ€™impianto della gara. La Centrale Unica di Committenza ha nel frattempo risposto respingendo le nostre osservazioni.



Le nostre preoccupazioni nascono dal fatto che i requisiti di capacitÃ economica e tecnica previsti dal bando appaiono sproporzionati e irragionevoli rispetto allâ€™oggetto dellâ€™appalto. In particolare, la richiesta di dimostrare gestioni ininterrotte di progetti di identica e massiccia entitÃ numerica, in termini di fatturati e dimensioni, rischia di trasformarsi in una vera e propria barriera allâ€™ingresso, escludendo di fatto molte realtÃ cooperative locali che da anni operano con professionalitÃ e competenza nei territori dellâ€™alto Molise.



Ancora piÃ¹ discutibile appare la struttura dei criteri di valutazione dellâ€™offerta tecnica, che attribuisce ben 55 punti su 100 a elementi di carattere soggettivo e certificazioni che, secondo i principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, dovrebbero costituire requisiti di partecipazione e non criteri di aggiudicazione. In questo modo si genera una commistione che finisce per penalizzare la qualitÃ progettuale e favorire esclusivamente operatori di grandi dimensioni.



Il risultato Ã¨ che una gara pubblica, che dovrebbe premiare la qualitÃ delle proposte e la capacitÃ di rispondere ai bisogni delle comunitÃ , rischia di trasformarsi in un meccanismo che restringe la concorrenza e taglia fuori proprio quelle cooperative sociali che da anni garantiscono servizi nei territori piÃ¹ fragili della nostra regione.



La questione, quindi, non riguarda soltanto un bando o una procedura amministrativa. Riguarda una scelta di fondo: se le politiche pubbliche debbano sostenere e valorizzare lâ€™economia locale oppure se debbano, al contrario, favorire modelli che finiscono per marginalizzare il tessuto imprenditoriale del territorio.



Oggi la normativa nazionale e gli orientamenti dellâ€™AutoritÃ Nazionale Anticorruzione consentono alle amministrazioni pubbliche di valorizzare il radicamento territoriale, la prossimitÃ ai servizi e la capacitÃ di intervento nelle comunitÃ locali, soprattutto in contesti fragili come quelli delle aree interne.



Per questo motivo Confcooperative Molise ritiene necessario aprire una riflessione pubblica su quanto sta accadendo. Difendere la concorrenza, garantire la qualitÃ dei servizi e tutelare lâ€™economia locale non sono obiettivi in contrasto tra loro: al contrario, rappresentano le condizioni per costruire politiche pubbliche piÃ¹ giuste ed efficaci.



In questa direzione Confcooperative Molise sosterrÃ lâ€™iniziativa di una cooperativa associata che ha deciso di rivolgersi allâ€™AutoritÃ Nazionale Anticorruzione (ANAC), richiedendo un parere di precontenzioso sulla legittimitÃ dellâ€™intero impianto della procedura.



Lo facciamo con spirito costruttivo e nel rispetto delle istituzioni, ma con la convinzione che la difesa dellâ€™economia locale, della cooperazione sociale e delle comunitÃ dellâ€™alto Molise meriti attenzione e trasparenza.



PerchÃ© dietro ogni bando pubblico non ci sono soltanto numeri o procedure amministrative, ma servizi, lavoro e futuro per i nostri territori."



Confcooperative Molise



