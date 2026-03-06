Formazione digitale gratuita ad Agnone: lâ€™8 e 9 marzo incontri per imprese e giovani

Agnone apre le porte al futuro digitale

L'8 e il 9 marzo 2026 due incontri informativi e pratici per accedere ai corsi gratuiti di MoliDIG.

C'Ã¨ ancora tempo per salire a bordo. Il Comune di Agnone, impegnato nel progetto MoliDIG â€“ Molise Digitale, ha organizzato due giornate speciali dedicate a chi non si Ã¨ ancora iscritto ai corsi di formazione digitale gratuiti e vuole farlo. Domenica 8 marzo 2026 si terrÃ un incontro informativo e pratico per imprese, professionisti e lavoratori dalle 10:30 alle 13:30 negli spazi di Palazzo San Francesco di Agnone. Mentre lunedÃ¬ 9 marzo 2026 sarÃ dedicato a studenti, giovani NEET e disoccupati, sempre dalle 10:30 alle 13:30.

Due occasioni per conoscere un programma formativo pensato per rispondere a bisogni reali: aggiornare le competenze, rendere piÃ¹ efficiente un'attivitÃ , trovare un lavoro, o semplicemente muoversi con maggiore sicurezza e consapevolezza in un mondo che Ã¨ diventato, nel bene e nel male, molto digitale.

Per chi ha un'impresa, uno studio o unâ€™attivitÃ professionale i corsi MoliDIG rappresentano una leva preziosa. Strategie di e-commerce, gestione dei clienti con strumenti CRM, uso dell'Intelligenza Artificiale per ottimizzare i processi, cybersecurity e tutela della privacy: sono competenze che fino a pochi anni fa sembravano riservate ai grandi player, e che oggi sono invece accessibili e indispensabili anche per le piccole realtÃ locali. La giornata dell'8 marzo Ã¨ il momento giusto per capire quali corsi fanno al caso proprio e come inserirsi nel programma.

Il 9 marzo Ã¨ invece la giornata pensata per i giovani: studenti, ragazze e ragazzi che faticano a trovare un posto nel mercato del lavoro, chi ha interrotto un percorso di studi o si trova in una fase di transizione. Per loro, saper costruire un curriculum digitale, usare l'Intelligenza Artificiale come strumento di orientamento, gestire i propri profili online in modo professionale non Ã¨ un vantaggio in piÃ¹ â€“ Ã¨ spesso la differenza che conta davvero. MoliDIG offre tutto questo, gratuitamente e senza barriere d'accesso.

Il programma, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale nell'ambito dell'avviso "Dritti al Punto", si sviluppa fino a maggio 2026 e spazia dall'uso dei social media alla grafica digitale, dal web design alla creazione di presentazioni professionali. Le lezioni si svolgono sia in presenza ad Agnone che in modalitÃ online, per permettere a chiunque di partecipare, qualunque sia la propria disponibilitÃ di spostamento.

L'invito Ã¨ rivolto a tutti: imprenditori e artigiani, liberi professionisti e dipendenti, studenti delle scuole superiori e universitari, giovani in cerca della loro strada. Agnone ha scelto di investire sulla formazione come strumento di crescita collettiva, e MoliDIG Ã¨ il risultato concreto di quella scelta. Consultare il calendario completo e iscriversi ai corsi Ã¨ semplice: basta visitare il sito www.molidig.it.

Un Progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

