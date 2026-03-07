Partecipa a Alto Molise

Class action contro GRIM: a Guglionesi raccolta bollette contro le irregolaritÃ 

AttualitÃ 
Contro i soprusi della GRIM: l'8 Marzo si raccolgono bollette e documentazione per la class action Domenica 8 Marzo 2026, in occasione della Festa Internazionale della Donna, il Circolo PD di Guglionesi e Guglionesi Progressista aprono le porte ai cittadini: porta la tua bolletta, difendiamo insieme i diritti di tutti. Da mesi i cittadini molisani subiscono bollette idriche gonfiate, opache e in palese violazione delle normative ARERA. La GRIM â€” Gestione Risorse Idriche Molisane â€” ha applicato conguagli retroattivi non giustificati, tariffe di fascia alta sproporzionate e ha omesso di informare gli utenti sui propri diritti, compreso quello alla prescrizione. 

Tutto questo non Ã¨ piÃ¹ tollerabile. Il Circolo PD di Guglionesi e la lista civica Guglionesi Progressista hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini, analizzato le bollette e avviato un percorso legale e politico per fare luce sulle irregolaritÃ  e tutelare ogni singolo utente colpito. In occasione della Festa Internazionale della Donna â€” giornata simbolo di lotta per i diritti â€” il Circolo PD di Guglionesi e Guglionesi Progressista organizzano una giornata operativa di raccolta bollette e documentazione per avviare formalmente la class action collettiva contro la GRIM. Non si tratta di un'assemblea, ma di un'azione concreta: ogni cittadino e ogni cittadina porterÃ  le proprie bollette e consegnerÃ  tutta la documentazione utile per costruire insieme il fascicolo legale che sarÃ  presentato nelle sedi competenti. 

Questa battaglia non Ã¨ solo tecnica o amministrativa: Ã¨ profondamente politica. La questione dell'acqua in Molise rimanda a scelte precise di governance e alla logica clientelare che ha guidato la gestione delle risorse idriche regionali. Come Circolo PD e come Guglionesi Progressista chiediamo trasparenza, legalitÃ  e rispetto dei cittadini. Domenica 8 Marzo 2026 Sede del Circolo PD â€¢ Guglionesi (CB) Porta la tua bolletta. 

Difendiamo insieme i nostri diritti. 

Annamaria Becci â€” Segretaria Circolo PD di Guglionesi Pino Aristotele â€” Consigliere Guglionesi Progressista

