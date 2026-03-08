Borse di studio 2025/2026: il Comune di Agnone apre i termini per la presentazione delle domande



Il Comune di Agnone informa che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 30 del 17 febbraio 2026, ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio destinate agli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione.

Gli studenti interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare domanda seguendo le modalità indicate dall’amministrazione comunale. La richiesta dovrà essere corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità e dal codice fiscale dell’alunno.

La modulistica necessaria può essere ritirata e le informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 0865/723206 oppure consultare il sito istituzionale del Comune.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 20 marzo 2026. La consegna potrà avvenire direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.agnone@legalmail.it.